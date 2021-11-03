Уфа, 3 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Более трех тысяч добровольцев каждый день помогают нуждающимся людям в период пандемии в Башкирии. Об этом 3 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры

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По его словам, каждый день в регионе помогают людям 3,5 тысячи добровольцев и 942 автоволонтера. Они оказывают помощь одиноким жителям, которым сложно передвигаться, а также тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Добровольцы покупают лекарства и продукты, доставляют людей в поликлиники и забирают обратно.

Хабиров поблагодарил добровольцев и напомнил, что все желающие могут присоединиться к волонтерскому движению.