Москва, , 09:54 — REGNUM Жители Москвы считают город самым дорогим дорогим. Такую оценку столице дали 64% москвичей. На втором месте — Уфа (60%, на третьем — Казань (58%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

В том, что большие расходы предполагает жизнь в Краснодаре, убеждены 57% его жителей, в Ростове-на-Дону — 54%, в Волгограде — 52%. Жизнь в Екатеринбурге назвали дорогой 50% его жителей, в Санкт-Петербурге и Красноярске по 49% горожан, Омске — 47% и Самаре — 46%.

Замыкают рейтинг самых дорогих мегаполисов России Нижний Новгород (43%), Новосибирск (41%), Воронеж, Пермь (по 38%) и Челябинск (28%).

В топ-5 наиболее дорогих вещей в городе вошли: цены на жилье, ЖКХ, продукты питания, проезд на общественном транспорте и различные услуги (медицинские, бытовые, досуг и развлечения).

Опрос проведен 24 сентября-26 октября 2021 года. Опрошены 10 тысяч жителей крупных городов России старше 18 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2016 году топовую десятку самых дорогих городов России покинули Сургут и Новосибирск, а на их места поднялись Казань и Геленджик.

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