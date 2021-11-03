Тверь, 3 ноября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Посол Польши в России Кшиштоф Краевский обеспокоен судьбой мемориальных досок в Твери, увековечивающих память о польских офицерах. Обеспокоенность польский дипломат выразил в интервью Polskie Radio, когда комментировал постановление Московского кассационного суда, который принял решение о демонтаже мемориальных досок.

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Краевский заявил, что на протяжении почти 30 лет никто никогда в России не ставил под сомнение законности установки мемориальных досок в честь убитых польских военных.

«Тогда следовало бы поставить вопрос, не имеем ли мы сегодня дело с запланированной политикой ликвидации памяти о катынском преступлении?», — вопрошает польский дипломат.

Напомним, в мае 2020 года со стены Тверского государственного медицинского университета были демонтированы две доски: в память об убитых польских офицерах (на польском языке) и в память о жертвах сталинских репрессий (на русском языке).