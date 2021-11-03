Махачкала, 3 ноября 2021, 09:42 — REGNUM В Дагестане в День народного единства 4 ноября пройдут масштабные мероприятия. Одним из главных станет праздничный концерт, который состоится на площадке перед Государственным республиканским русским драматическим театром имени Максима Горького.

Ансамбль «Лезгинка»
Ансамбль «Лезгинка»
Lezginka.com

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Его участниками станут лучшие творческие коллективы республики, в том числе государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка», государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана», государственный ансамбль песни и танца «Дагестан». Кроме того, свое творчество представят публике государственный кизлярский терский ансамбль казачьей песни, государственный театр оперы и балета, артисты дагестанской государственной филармонии.

Праздничные мероприятия пройдут и в других театрах Дагестана, в частности, в Кумыкском театре имени А. П. Салаватова. Здесь состоится праздник народного творчества «Вместе — мы Россия!». На нем будет представлена выставка народных мастеров «Дагестан мастеровой».

Как отметили в региональном министерстве культуры, все запланированные в День народного единства мероприятия пройдут в соответствии с требованиями санитарного ведомства и с принятыми в регионе ограничениями.

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