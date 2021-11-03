Оренбург, 3 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Оренбургский оперативный штаб по обеспечению устойчивости экономики региона инициирует расширение новых федеральных мер поддержки на самозанятых граждан, которые также как малое и среднее предпринимательство нуждаются в помощи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Самозанятый

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Обсуждая меры поддержки на заседании, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, члены оперштаба по обеспечению устойчивости экономики региона приняли решение обратиться в Министерство экономического развития России с предложением о расширении мер поддержки малого и среднего предпринимательства и распространении новых федеральных мер поддержки на самозанятых граждан. Их в Оренбуржье числится более 25 тысяч.

Добавим, в нерабочий период субъекты малого и среднего бизнеса могут получить по одному МРОТ на сотрудника и кредиты на выгодных условиях.

Напомним, в первые два дня приема заявок в период мини-локдауна (30 октября — 7 ноября) в налоговую службу обратились уже 338 представителей малого и среднего бизнеса для получения МРОТ на каждого сотрудника. Кроме того, в банки подано 140 просьб о льготных кредитах.