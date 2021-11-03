Новосибирск, , 09:36 — REGNUM Поддержка Российского экспортного центра (РЭЦ) помогла новосибирской компании АО «СКТБ «Катализатор» выйти на мировой рынок. Подробности сообщает пресс-центр РЭЦ.

Основанное в 1970 году специализированное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор» помогает увеличить глубину переработки «черного золота» нефтяникам в десяток стран мира.

«Поначалу я себя чувствовал, как в дырявой бочке, брошенной в бушующее море. Когда нужно вычерпывать одной рукой воду, чтобы бочка не утонула, другой грести, и еще поднять голову, чтобы смотреть, куда ты должен плыть. При этом нужно хватать все, что проплывает мимо, и затыкать хоть одну дырку. Первые полтора года я ни одного дня, даже в новогодние каникулы, не спал больше четырех часов в сутки», — говорит генеральный директор АО «СКТБ «Катализатор» Виталий Хан о первых годах работы в компании.

В настоящее время СТКБ «Катализатор» активно пользуется поддержкой РЭЦ, компания стала участником системы добровольной сертификации «Сделано в России», участвует в конкурсе «Экспортер года», возмещало затраты на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Также «Катализатор» планирует подать заявку на участие в программе программой возмещения затрат на транспортировку продукции.

В 2020—2021 годах компания открыла новые рынки: стартовали экспортные поставки новых продуктов в Литву, Австралию и КНР. Сейчас продукция отправляется более чем в 10 стран.

«В нацпроект «Международная кооперация и экспорт» вошли как новые меры поддержки экспортеров, особенно сектора МСП, так и стратегические изменения во взаимодействии органов власти, направленные, например, на цифровизацию процессов взаимодействия с бизнесом», — отметил генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев. По его словам, среди важных задач — запуск экспортного акселератора. Он станет инструментом поддержки прежде всего для компаний сегмента малого и среднего предпринимательства.

Напомним, поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».