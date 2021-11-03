Иркутск, 3 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 3 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5575 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 123 705 человек (рекордные +505 за сутки).

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Госпитализированы 5023 (-13 за сутки). Выздоровели 107 320 пациента (+128 за сутки). Ещё 492 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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