Улан-Удэ, 3 ноября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, на перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты, заносы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Мороз

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По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 4 ноября температура по юго-западу республики опустится до 16−21 градусов мороза, днём ожидается до — 6,-11. В большинстве районов пройдёт снег, ветер северо-западный до 15−20 метров в секунду.

5 ноября местами снегопады продолжатся, ночная температура достигнет — 23,-28 градусов, днём — до — 12,-17.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о рисках возникновения происшествий из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, на автодорогах. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок.