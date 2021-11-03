Оренбург, 3 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за объявленного нерабочим периода с 30 октябре по 7 ноября за финансовой поддержкой обратились уже 338 субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

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Заявки на предоставление субсидии предприниматели подали в первые два дня приёма в налоговую службу. Напомним, согласно федеральной мере поддержки, на каждого сотрудника предусмотрена выплата одного МРОТ и кредиты с низкими процентными ставками.

Региональный операционный офис «Оренбургский» Банка ВТБ и Оренбургское отделение Сбербанка приняли 140 заявок. Планируется выдача трех кредитов по программе поддержки «ФОТ 3.0» для предприятий и организаций из наиболее пострадавших отраслей. Чиновники отметили, что ранее представители банков, работающих в Оренбуржье, подтвердили готовность выдавать кредиты под ставку 3% годовых по программе ФОТ 3.0.