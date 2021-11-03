Ханты-Мансийск, 3 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 260 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (92 случая), сообщает 3 ноября региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 261 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 3 ноября в Югре зарегистрирован 82 921 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 76 990 человек, 1368 пациентов с COVID-19 скончались (на 12 человек больше, чем днём ранее).