Тирасполь, 3 ноября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) подал документы о выдвижении в качестве кандидата на пост президента ПМР Сергей Дечев. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

Сообщается, что Дечев выступает как независимый кандидат. Он проживает в городе Бендеры. Это — пятый кандидат на пост главы республики.

«После предоставления кандидатом уведомления о начале сбора подписей, подписных листов и проверки его документов на достоверность и полноту, ЦИК в течение десяти дней с момента поступления этих документов примет решение о регистрации кандидата», — отметили в ЦИК.

Напомним, выборы президента ПМР должны пройти 11 декабря. Ранее кандидатами на этот пост были выдвинуты действующий глава республики Вадим Красносельский, Анатолий Дирун, Николай Малышев и Сергей Пынзарь.