Москва, , 09:02 — REGNUM Власти Москвы выделили 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Такси Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

Цифровую платформу разрабатывают эксперты ведущих профильных вузов. На платформе разместят учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы.

Платформа для таксистов будет включать четыре информационно-образовательных блока; специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения, пассажирский сервис, «Москвоведение» и блок по русскому или иностранному языку.

Как сообщало ИА REGNUM, еомплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») заработала в Москве и Московской области с 14 августа.

Читайте подробнее: В Москве и Подмосковье заработала система мониторинга такси