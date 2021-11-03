Москва, 3 ноября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Власти Москвы выделили 59,5 млн рублей на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин, сообщается на сайте столичного правительства.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Такси

Цифровую платформу разрабатывают эксперты ведущих профильных вузов. На платформе разместят учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы.

Платформа для таксистов будет включать четыре информационно-образовательных блока; специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения, пассажирский сервис, «Москвоведение» и блок по русскому или иностранному языку.

Как сообщало ИА REGNUM, еомплексная информационная система «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») заработала в Москве и Московской области с 14 августа.

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