Ташкент, 3 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. За последние годы в Узбекистане в рамках ипотечных программ построено 140 тыс. единиц жилья. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Это более чем в 10 раз больше, чем в предыдущие годы», — сообщает пресс-служба по итогам совещания по вопросам обеспечения населения жильем, которое прошло под председательством президента Шавката Мирзиёева.

На совещании подчёркивалось, что эта работа не должна прекращаться, так как ежегодно в республике регистрируется «около 300 тысяч браков».

«Ожидается, что в ближайшие пять лет население страны вырастет до 38 миллионов человек», — отмечает пресс-служба.