Пенза, 3 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Пензенской области жертвами COVID-19 за прошедшие сутки стали 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Таким образом, общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Пензенской области по состоянию на 3 ноября возросло до 3599 человек.

Выписан за сутки по выздоровлении 31 житель региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 59 080 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области появилась еще одна площадка для повторного приема пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. С 1 ноября ФАП в селе Ухтинка Бессоновского района был перепрофилирован под прием амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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