Усть-Коксинский район, Алтай, 3 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались 85-летний житель города Горно-Алтайска и двое жителей Усть-Коксинского района 68 и 75 лет. По заключению патологоанатомов, во всех трёх случаях причиной смерти стало заболевание COVID-19 и тяжёлая двусторонняя пневмонии.

«Число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 за весь период — 451, в том числе: 403 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — отметили в оперштабе.