Оренбург, 3 ноября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области контингент домов-интернатов активно участвует в вакцинации от коронавирусной инфекции. Как сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19, прививку сделали более 90% граждан, проживающих в этих учреждениях, а также 87% сотрудников.

Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте» Вакцинация

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Как отметили в минсоцразивтия, в системе социальной защиты населения Оренбуржья обеспечено в среднем 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19.

Во избежание заболеваемости в учреждениях проводится ежедневная дезинфекция служебных помещений, регулярное проветривание. Культурно-досуговые, спортивно-оздоровительные мероприятия проводятся по возможности на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения области Татьяна Савинова в конце октября заявила о том, что за месяц спрос на вакцинацию среди оренбуржцев вырос в десять раз.