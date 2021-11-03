Ульяновск, 3 ноября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и объявил выговор трём руководителям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания штаба по комплексному развитию области.

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

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Открывая заседание, губернатор оценил ситуацию с коронавирусом как напряжённую, несмотря на небольшие снижение вновь выявляемых случаев заражения. По его словам, первые дни действия показали недоработки правительственного блока в отношении работы торговых сетей, где произошёл «сбой в продаже товаров первой необходимости».

Из-за неудовлетворительной организации работы начальник правового управления, председатель Корпорации по развитию предпринимательства и глава Минсельхоза получили выговор.

«За провал работы в курируемых сферах каждому из вас я объявляю выговор», — сказал Алексей Русских.

Глава региона пояснил, что «за ошибочными и несогласованными действиями» органов власти стоят «конкретные руководители, в отношении которых я сделал определённые выводы». И поручил «исправить ситуацию в тех магазинах, где этого ещё не сделали».

«Не снимаю с себя ответственности за произошедшее. Поэтому хочу принести извинения всем жителям Ульяновской области за доставленные неудобства», — написал в социальных сетях Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в центре внимания оказался из ночных клубов, организовавший массовое мероприятие. Глава региона заявлял, что к проверке подключились правоохранители.

Напомним, что с начала пандемии в Ульяновской области официально 96 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 85 586 человек, скончались 3068 жителей.