Петропавловск-Камчатский, 3 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Камчатском крае готовятся к новой волне COVID-19. О том, что пока ситуация достаточно стабильная, заявил губернатор региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе краевого правительства. Он отметил, что заболеваемость коронавирусом в регионе растёт, но не так быстро, как других субъектах РФ.

Коронавирус

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«Есть еще один более важный показатель — это количество смертельных случаев. К сожалению, их становится все больше, и за последние два месяца на Камчатке от коронавируса скончалось, вдумайтесь в эту цифру, почти сто человек. Та ситуация, которая у нас есть в настоящий момент, относительно стабильная. Но это не повод для успокоения. Это возможность нам лучше подготовиться к отражению новой волны всплеска заболеваемости. Именно поэтому сейчас у нас есть шанс не допустить её роста. Для этого нужно тщательно соблюдать те меры ограничений, которые рекомендованы Роспотребнадзором и введены в действие у нас на Камчатке», — сказал Владимир Солодов.

Необходимыми в сложившейся ситуации он назвал активную вакцинацию и предотвращение массового скопления людей. QR-коды глава региона назвал удобным, простым, эффективным инструментом, который позволяет решить задачу предотвращения распространения инфекции. В то же время, фильтр на входе даёт возможность не закрывать полностью компании и организации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 ноября в Камчатском крае можно будет перемещаться междугородним общественным транспортом только с QR-кодом, подтверждающим наличие иммунитета к COVID-19. Глава региона попросил камчатцев ответственно отнестись к своему здоровью и с пониманием — к вводимым ограничениям.