Ульяновск, 3 ноября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. После скандала в Ульяновске, в центре которого оказался один из ночных клубов из-за организации массового мероприятия, к проверке подключились правоохранители. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Шары

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На заседании оперативного штаба глава региона обратил внимание на «резонансный случай», который произошёл в одном из развлекательных заведений.

«Несмотря на ограничения, в клубе решили устроить вечеринку. Знаю, что правоохранительные органы сейчас разбираются», — написал Алексей Русских, отметив, что по данному факту будет «дана справедливая правовая оценка».

Губернатор заверил, что власти усилят контроль за исполнением указа.

Ранее местные СМИ отмечали, что массовая вечеринка произошла в честь празднования Хэллоуина, в том числе участниками якобы стали десятки несовершеннолетних граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в России период с 30 октября по 7 ноября объявлен нерабочим. В Ульяновской области приостановлена работа ряда учреждений, в том числе развлекательных и досуговых организаций, запрещены все массовые мероприятия.