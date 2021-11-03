Ростов-на-Дону, , 07:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону протестировали новый троллейбус «Горожанин», который будет обслуживать маршрут, закрытый более 20 лет назад. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Троллейбус Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«Троллейбусный маршрут №17 существовал в городе с 1975 года. Но больше 20 лет он был закрыт. Сейчас по многочисленным просьбам жителей города мы приняли решение возобновить движение электротранспорта на этой линии», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

Всего до конца 2021 года на маршрут выйдут семь троллейбусов.