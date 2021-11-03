Москва, , 06:36 — REGNUM Провал грунта на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на Краснопресненской набережной в Москве 2 ноября, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Краснопресненская набережная Василий Иванов © ИА REGNUM

По предварительной информации, обвалился участок размером 30 на 40 метров. Сведений о пострадавших нет. В департаменте транспорта Москвы предупредили, что движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда перекрыто в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июлt в городе Балахна Нижегородской области провалился грунт, в результате чего образовалась яма диаметром в 30 метров и глубиной более трех метров.

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