Ханты-Мансийск, 3 ноября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Югре до 14 ноября продлены антиковидные ограничения и вводится несколько новых. Об этом сообщается в постановлении главы региона Натальи Комаровой «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе» от 2 ноября 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Появился обязательный перевод беременных работниц на удаленную работу, а также запрет на посещение детьми до 16 лет торговых центров без сопровождения родителей или опекунов. Кроме того, родители школьников до 14 ноября могут подать заявление на переход на дистанционную форму обучения. Появился запрет на заселение в гостиницы без предоставления QR-кода или справки о перенесённой болезни. Работодателям запрещено отправлять в командировки непривитых сотрудников, и тех, кто за последние полгода не болел COVID-19.

Отменяются выездные свадебные церемонии. При регистрации брака в ЗАГСе могут присутствовать не более восьми человек, включая регистратора.