Нижний Новгород, 3 ноября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Пассажиры, летевшие из Якутска в Москву, более шести часов сидели в самолёте авиакомпании «Якутия» без еды и воды. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Нижнего Новгорода из-за тумана в столице России. Людей не выпускали из самолёта и не кормили, сообщило 3 ноября ИА SakhaDay.

(сс) Fedor Leukhin Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия»

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«И вот уже больше 6 часов нас не выпускают из самолета, у нас нет еды и воды! Тут много детей, есть грудные, есть пожилые, дышать нечем! Персонал некомпетентен, грубит!» — пожаловались люди.

Одна из пассажирок рассказала, что в общей сложности люди сидели в самолёте без еды более 11 часов — их кормили только через час после вылета из Якутска. Экипаж даже не позволял открыть дверь, чтобы впустить в самолёт свежий воздух.

Авиакомпания «Якутия» опубликовала в Instagram-аккаунте информацию о том, что пассажирам, оказавшимся в аэропорту Нижнего Новгорода из-за метеоусловий, были предоставлены горячее питание и напитки. Комментарии к этому посту отключены.

Как сообщало ИА REGNUM, международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова из-за сильного тумана в Москве принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, которые следовали в столицу из городов России и стран ближнего зарубежья. Застрявших в аэропорту пассажиров обещали разместить в гостиницах и обеспечить горячим питанием.