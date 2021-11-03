Сеул, , 04:41 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили более 2667 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Люди в масках на улице. Сеул Xinhuanet.com

По его данным, 2640 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые с 30 сентября в Южной Корее за одни сутки выявили более 2,5 тыс. инфицированных. Не исключается, что заболеваемость продолжит расти в дальнейшем.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 370 640. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2892 человека.