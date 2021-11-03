Москва, 3 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию турецких лимонов из-за превышения в них максимально допустимого уровня концентрации пестицидов. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Couleur Лимоны

«В пищевой продукции «Лимоны свежие» (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения — Турция <…> выявлены нарушения обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены в отношении продукции одного из производителей цитрусовых в Турции для недопущения возникновения и распространения массовых отравлений в России. Кроме того, Роспотребнадзор принял меры по изъятию турецких лимонов из оборота.

Ранее по решению Роспотребнадзора был приостановлен ввоз мандаринов из Турции.