Москва, 3 ноября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы к одному из основных юрлиц «Яндекса» подан финансовый иск на 5 млн рублей. Ранее тот же истец требовал такую же сумму в качестве компенсации за нарушенные права в сфере интеллектуальной собственности. Первый иск был возвращён, а второй — пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Предприниматель из Ростовской области Вадим Милевский обратился в арбитраж Москвы с иском к ООО «Яндекс», которое на 99,9% принадлежит нидерландскому офшору. Детали дела пока не сообщались, указано лишь, что взыскивается 5 млн рублей. Иск подан 2 ноября 2021 года.

Между тем ранее в арбитраже Ростовской области тот же Милевский требовал обязать «Яндекс» удалить «с сайта и других материалов и источников знак, схожий с зарегистрированным», и взыскать 5 млн рублей «компенсации за нарушение права». Тогда дело не дошло до вердикта, иск вернули заявителю по его просьбе.

Напомним, «Яндекс» представляет собой бизнес-спрута, раскинувшего свои сети во многие регионы России, «голова» которого сидит в Нидерландах. Бенефициаром группы называют Аркадия Воложа — миллиардера из списка Forbes, который приобрел паспорт Мальты. В 2021 году в РФ был закрыт благотворительный фонд, соучредителем которого выступал олигарх. Иных активов за ним в ЕГРЮЛ в России не числится. Сам же IT-гигант стал фигурантом громкого антимонопольного скандала.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС