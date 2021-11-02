Вашингтон, 3 ноября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции от компании Pfizer проводились с нарушениями как научных норм, так и правил проведения испытаний, сообщает журнал BMJ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний», — утверждает издание.

Отмечается, что BMJ решил провести собственное расследование после того, как в редакцию обратилась один из бывших региональных руководителей компании Ventavia Research Group Брук Джексон. Она помогала корпорации Pfizer проводить клинические исследования препаратов. По словам Джексон, ее уволили осенью 2020 года после того, как она сообщила о нарушениях.

Именно она предоставила в редакцию журнала все сведения, которые доказывали ее утверждения о нарушениях. На основании этих данных издание сделало вывод, что сам препарат хранился ненадлежащим образом, а медики, участвовавшие в исследованиях, знали о личностях добровольцев. Это противоречит принципу «слепого» тестирования работы вакцины. Также Джексон предоставила данные о побочных эффектах препарата.