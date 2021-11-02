Дамаск, , 23:42 — REGNUM За последние сутки в Идлибской зоне деэскалации произошло девять обстрелов с позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 2 ноября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным российского Центра, обстрелам террористов подверглись территории сирийских провинций Алеппо, Идлиб и Латакия.

«В провинции Латакия в результате снайперского обстрела, произведенного террористами из района Калаз-Фаукани по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мортлу, один сирийский военнослужащий получил ранение», — рассказал Вадим Кулить.

Кроме того, в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела в районе населенного пункта Кафес-Мус был ранен еще один сирийский военнослужащий.

«В провинции Алеппо в результате пулеметного обстрела в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра один сирийский военнослужащий получил ранение», — добавил заместитель начальника российского Центра.

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