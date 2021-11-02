Санто-Доминго, , 23:21 — REGNUM Рекордное количество жителей России отдыхали в Доминиканской Республике по итогам октября 2021 года за всю историю туризма, рассказал ИА REGNUM Илья Кузьмин, генеральный директор русского экскурсионного агентства Republica.Pro.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам эксперта, только за октябрь 2021 года в Доминиканскую Республику прибыло 49 824 русских туристов. А по сравнению с сентябрем 2021 года, в октябре количество туристов выросло более чем в 2 раза. Как отмечает Илья Кузьмин, в сентябре текущего года там отдыхали 22 243 туристов. Исторический максимум ранее был в сентябре 2017 года. Тогда количество туристов из России составило 23 789 человек.

«Доминикана сегодня является популярным направлением для отдыха среди россиян, ведь здесь расположены одни из самых красивых пляжей в мире. Для отдыха в Доминикане не нужна виза. Кроме того, сертификат о вакцинации и ПЦР-тест иметь не обязательно», — говорит Илья Кузьмин.

Периодически в Интернете появляются сообщения об опасностях, которые можно встретить на отдыхе в этой стране, однако, как отмечает Илья Кузьмин, это ложь. «Сегодня в Доминиканской Республике безопасно, комфортно и спокойно. В том числе в курортных зонах на текущий момент нет никаких ограничений, связанных с пандемией, поэтому Доминикана полностью открыта для отдыха российских туристов», — говорит он.

Русское экскурсионное агентство Republica.Pro — одна из лучших компаний в сфере туризма на территории Доминиканской Республики на протяжении многих лет и имеет лицензию Министерства Туризма Доминиканской Республики.