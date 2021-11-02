Санто-Доминго, 2 ноября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Рекордное количество жителей России отдыхали в Доминиканской Республике по итогам октября 2021 года за всю историю туризма, рассказал ИА REGNUM Илья Кузьмин, генеральный директор русского экскурсионного агентства Republica.Pro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

По словам эксперта, только за октябрь 2021 года в Доминиканскую Республику прибыло 49 824 русских туристов. А по сравнению с сентябрем 2021 года, в октябре количество туристов выросло более чем в 2 раза. Как отмечает Илья Кузьмин, в сентябре текущего года там отдыхали 22 243 туристов. Исторический максимум ранее был в сентябре 2017 года. Тогда количество туристов из России составило 23 789 человек.

«Доминикана сегодня является популярным направлением для отдыха среди россиян, ведь здесь расположены одни из самых красивых пляжей в мире. Для отдыха в Доминикане не нужна виза. Кроме того, сертификат о вакцинации и ПЦР-тест иметь не обязательно», — говорит Илья Кузьмин.

Периодически в Интернете появляются сообщения об опасностях, которые можно встретить на отдыхе в этой стране, однако, как отмечает Илья Кузьмин, это ложь. «Сегодня в Доминиканской Республике безопасно, комфортно и спокойно. В том числе в курортных зонах на текущий момент нет никаких ограничений, связанных с пандемией, поэтому Доминикана полностью открыта для отдыха российских туристов», — говорит он.

Русское экскурсионное агентство Republica.Pro — одна из лучших компаний в сфере туризма на территории Доминиканской Республики на протяжении многих лет и имеет лицензию Министерства Туризма Доминиканской Республики.