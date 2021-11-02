Белград, , 23:01 — REGNUM Северную Македонию на саммите Open Balkan в Белград вместо объявившего о своей отставке премьер-министра Зорана Заева будет представлять его заместитель — бывший министр иностранных дел Никола Димитров, сообщает 2 ноября албанское новостное агентство Telegrafi.

Видеоконференция, посвященная созданию «мини-Шенгена» Predsednik.rs

Саммит Open Balkan будет проходить 3 и 4 ноября. Отмечается, что повестка встречи будет определяться Атлантическим советом. В ходе саммита будет проведена дискуссия на тему «Цифровая помощь — вспомогательный инструмент региональной интеграции», после чего стороны проведут пресс-конференцию.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил на своей странице в социальной сети Facebook о возможном переносе саммита в Белграде из-за заявленной отставки Зорана Заева. Между тем официально прошения об отставке Заев ещё не подал.

Последний саммит Open Balkan состоялся в июле. Были подписаны три соглашения.

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