Вашингтон, 2 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Намерения развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе подтвердили президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи в шотландском городе Глазго, сообщает 2 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Jiji Press.

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Байден и Кисида провели личную встречу, после которой заявили, что намерены и дальше содействовать свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, что в Глазго Кисида и Байден прибыли для участия в 26-й конференции ООН по проблемам изменения климата

Кроме того, Кисида и Байден обменялись мнениями о мерах по укреплению альянса между США и Японией, а также обсудили ситуацию в Азии.