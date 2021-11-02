Белград, 3 ноября, 2021, 00:37 — ИА Регнум. В первый день своего официального визита в Сербию премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич в Белграде встретился с послами США, Германии, Великобритании, Франции и Италии. Об этом Кривокапич написал 2 ноября на своей странице в «Твиттере».

Здравко Кривокапич

По словам Кривокапича, встреча прошла в «Черногорском доме» в Белграде.

Глава черногорского правительства представил послам западных стран экономические проекты и инвестиционный потенциал Черногории.

«Разговор прошел в дружеской и вдохновляющей обстановке — уважаемые главы диппредставительств проявили открытый интерес к сотрудничеству с Черногорией на поле экономики», — отметил Кривокапич.

Напомним, что Кривокапича в аэропорту Белграда встретил министр сельского хозяйства Бранислав Недимович. Премьер Черногории 3 ноября встретится с сербской коллегой Анной Брнабич и президентом Сербии Александром Вучичем.