Тюмень, 2 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. В Тюменской области не планируют вакцинировать детей от коронавирусной инфекции в обязательном порядке. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Piliza Clirisw Прививка для ребенка

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"Вопрос о вакцинации детей от COVID-19, действительно, публично обсуждается официальными лицами региона уже продолжительное время. Проводятся соответствующие медицинские исследования. В случае, если вакцинация детей будет признана безопасной и введена, она будет носить исключительно добровольный характер», — сообщает оперштаб.

Отмечается, что в соответствии с российским законодательством для вакцинирования ребенка необходимо добровольное письменное согласие родителей.

При этом среди тюменских родителей есть запрос на детскую вакцинацию. Поэтому департамент здравоохранения проводит мониторинг технической готовности медучреждений к детской вакцинации от COVID-19.