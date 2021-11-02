Сеул, 2 ноября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. Южнокорейская развлекательная компания Cj ENM заявила, что построит в Сеуле первую крупную арену для K-pop исполнителей, информирует портал Variety.

Https://uberturco.com/south-korea-is-getting-a-new-arena-dedicated-to-k-pop-2/ Скриншот проекта компании Cj ENM по строительству стадиона для k-pop музыки

За проект под названием CJ Livecity Arena ответственна дочерняя компания развлекательного гиганта CJ Livecity. Компания провела церемонию закладки фундамента в среду, 27 октября, положив начало этапа строительства здания. Планируется, что арена откроет свои двери в 2024 году. Арена рассчитана на 20 тысяч зрителей в помещении с возможностью расширения до 40 тысяч при мероприятиях на открытом воздухе. Согласно пресс-релизу, стадион будет оснащен «самой мощной инфраструктурой для концертов в мире», включая сценическое оборудование, звуковые и световые системы.

CJ Live City рассказали, что музыкальная арена станет сердцем специального района с разнообразным «контентом», посвященным жанру k-pop. Здесь также разместятся объекты для работы с развлечениями внутри района, в том числе бизнес-центр, в котором разместятся компании, занимающиеся культурой, знаковые объекты, розничные магазины, жилые помещения и сады на набережной.

Компания CJ ENM занимает лидирующую позицию в индустрии корейского кинематографа и была одним из спонсоров сериала «Сквозь Снег» и оскароносного фильма «Паразиты». Она также занимает ключевую позицию в корейском телевидении, благодаря владению акциями кинокомпании Studio Dragon и потоковой платформе Tving.