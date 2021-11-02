Курган, 2 ноября, 2021, 19:46 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 71 зафиксирован в Кургане, сообщает 2 ноября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 210 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 2 ноября выявлено 39 354 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 2 ноября вылечились 33 184 человека, скончались 799 пациентов с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).