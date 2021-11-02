Москва, 2 ноября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Федеральный бюджет на 2022−2024 годы станет народным бюджетом, парламентарии обеспечат контроль за расходованием выделяемых средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Сергей Бурлаков («Единая Россия») по итогам обсуждения в партии поправок ко второму чтению главного финансового документа страны.

Госдума

Свои предложения по увеличению финансирования на развитие села и инфраструктуры представили депутаты Госдумы от партии, эксперты и общественники.

«Обсуждение проекта федерального бюджета на очередные три года продолжается, и мне приятно, что каждый высказывает то, что считает нужным, и самое интересное и то, что депутаты слышат других. И бюджет делается народный», — сказал Бурлаков.

Он обратил внимание на то, что между первым чтением законопроекта и вторым дается время для подготовки и внесения корректирующих поправок.

«Да, хотелось бы бюджет улучшить — на то и дается время, — на внесение дополнений и рассмотрение предложений, которые будут выноситься на второе чтение», — отметил парламентарий.

Он заверил, что комитет Госдумы будет контролировать расходы госсредств, чтобы все выделяемые суммы были своевременно освоены, а проекты — реализованы.

В «Единой России» обсудили запуск новой программы строительства многофункциональных спортплощадок, на ее финансирование партия предлагает заложить в бюджете дополнительные средства.

Предполагается, что спортивные площадки будут оснащены модульными комплексами и включать в себя тренажерный зал, раздевалку, площадку для воркаута, поле для мини-футбола. На 2022 год на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей, к 2024 — уже 3 млрд рублей, рассказал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия»). В партии предложили добавить на эти цели еще по 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить в эксплуатацию 20 многофункциональных спортплощадок в регионах.

Предложение «Единой России» о создании сети современных спортивных площадок на съезде партии поддержал президент РФ.