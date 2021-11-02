София, , 19:14 — REGNUM В большинстве университетских клиник, больниц и фельдшерских стационаров столицы Болгарии Софии не хватает койко-мест для размещения граждан, заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом 2 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Как заявила в интервью журналистам мэр Софии Йорданка Фандакова, в настоящее время практически все приемные отделения соответствующих медучреждений переполнены, а соответствующие структуры на периферии не располагают необходимым оборудованием.

«Обстановка очень тяжелая, необходимо срочно искать выход из сложившейся ситуации», — заявила софийский градоначальник. При этом на вопрос, какие именно меры местные власти предпримут в этой связи в обозримом будущем, Фандакова не ответила.

Напомним, ранее министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров призвал население «срочно привиться от COVID-19». «В противном случае нас ждет гуманитарная катастрофа», — резюмировал он.

По состоянию на 2 ноября в Болгарии коронавирусом COVID-19 заразились в общей сложности 608 тыс. человек. Из них скончались 24 309 пациентов.

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