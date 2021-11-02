Махачкала, , 19:02 — REGNUM В Дагестане в рамках празднования Дня народного единства состоятся масштабные мероприятия в Национальном музее республики имени А. Тахо-Годи. На 3 ноября запланировано открытие выставки «Россия — мы. Мы — россияне», сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

Лакская этнография. Дагестан. Село Балхар The Action's photographer

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Старт всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках которой будет организована выставка, намечен на 18:00. Экспозиция из экспонатов музея познакомит посетителей с историей вхождения Дагестана в состав Российской империи. На стендах будут представлены фотографии, документы, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, образцы изделий промышленности и другие экспонаты.

Для участников акции «Ночь искусств» в культурно-выставочном центре будет также организована выставка «Нить времен», а во дворе национального музея — мастер-классы по изготовлению Сулевкентской и Балхарской керамики. Кроме того, к празднику в музее приурочены показ народных традиционных костюмов жительниц Акушинского района и выступление ансамблей «Акуша» и «Зубари» и другие мероприятия.

Как отметили в минкульте РД, все они в условиях пандемии коронавируса будут проходить в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими рекомендациями. Тем, кто захочет стать их участником он-лайн, можно будет посмотреть видеоверсии на телеканалах ГТРК «Дагестан» и РГВК «Дагестан».