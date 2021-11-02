Лондон, 2 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не явился на собственное выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, сообщает 2 ноября газета «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отсутствие украинского президента обнаружилось, когда его позвал на трибуну модератор мероприятия — спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

Зеленский должен был выступить во второй группе лидеров стран, после президента США Джона Байдена и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Позднее, когда выступала уже третья группа участников конференции, Зеленский в зале так и не появился.

Как сообщало ИА REGNUM, 26-я конференция участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата началась в Британии 31 октября. На двухнедельном форуме планируется обсудить пути прекращения глобального потепления.