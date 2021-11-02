Курск, 2 ноября, 2021, 17:58 — ИА Регнум. В Курский областной суд поступило уголовное дело по обвинению 40-летнего жителя Курска в государственной измене — сборе в целях передачи представителю иностранного государства и передаче сведений, составляющих государственную тайну. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Георгий Долгопский Курск

По итогам предварительного слушания по делу судебное заседание назначено на 15 ноября.

Дело будет рассматриваться коллегиальным составом суда в закрытом судебном заседании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года начальник отдела полиции УМВД по Золотухинскому району Курской области Дмитрий Борзенков был задержан ФСБ по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в том, что он собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, Службе безопасности Украины (СБУ).