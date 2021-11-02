Йошкар-Ола, 2 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Для улучшения показателя охвата тестированием населения Марий Эл для выявления заражений коронавирусом выделят дополнительно 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

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«И так 13 миллионов рублей в четверг, 28 октября, было выделено минздраву республики, но это было экономическое решение, а сегодня нужно медицинское, чтобы этот показатель был улучшен и доведен до требуемого уровня», — отметил глава республики Александр Евстифеев.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова уточнила, что в Марий Эл ежедневно проводится около 1,4 тыс. тестов на коронавирус в сутки, показатель составляет 208 на 100 тыс. населения.

Накануне был произведен монтаж нового амплификатора, что позволило увеличить количество исследований. С учетом нового оборудования показатель тестирования увеличится до 237 на 100 тыс. населения.

Кроме того, подчеркнула глава минздрава Марина Панькова, приобретена автоматическая станция пробовыделения, которая уже доставлена в СПИД-центр. Это позволит нарастить объем тестирования еще на 500 исследований в сутки.

Закупка экспресс-тестов, на которые выделены 5 млн рублей, и их проведение не требуют лабораторной нагрузки, но позволяет осуществить больший охват населения.

Ожидается, что до декабря текущего года в республику за счет федеральных средств поступят ещё два аппарата для проведения исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Марий Эл на мероприятия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции было выделено 17 млн рублей. Из указанной суммы 4 млн рублей направят на дальнейшую работу пункта вакцинации от COVID-19 на базе ДК XXX-летия Победы, 8 млн рублей пойдут на приобретение автоматической станции пробовыделения СПИД-центра с целью увеличения охвата тестированием граждан на коронавирус и 6 млн рублей — на закупку тестов для экспресс-диагностики COVID-19.

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