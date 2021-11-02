Москва, 2 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на 2022 год. Об этом сообщаетТАССсо ссылкой на данные венгерской платформы RBP.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ. Украина

Оператор ГТС Украины на аукционе 2 ноября предложил транзитные мощности на I—III кварталы 2022 года в объёме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка» Однако по итогам аукциона эти предложения остались невостребованными.

Согласно данным GSA Platform, «Газпром» также не стал бронировать мощности по прокачке газа через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа на I—III кварталы следующего года. На аукционе предлагались мощности по прокачке до 89 млн кубометров в сутки.

Напомним, ранее сегодня цена на газ в Европе, по данным биржи ICE, вновь поднималась выше $850 за тысячу кубометров после падения ниже $740 за тысячу кубометров днём ранее.