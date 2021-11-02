Чебоксары, 2 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Чувашии после периода нерабочих дней кафе и рестораны, учреждения культуры и спорта продолжат обслуживать посетителей при наличии сертификата о вакцинации (QR-кодов). Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 2 ноября, глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы жителей.

Фото Алексея Лобанова Ресторан

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Ряд вопросов в социальных сетях касался работы предприятий общепита, а также спортивных и культурных учреждений, которые в октябре оказывали услуги только тем, кто вакцинировался, переболел COVID-19 или имеет отрицательный результат ПЦР-тестирования на коронавирус. Руководитель республики подчеркнул, что после выхода из периода нерабочих дней эта пропускная система сохранится.

«Строго по QR-коду. И я думаю, что как минимум до нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят», — полагает Олег Николаев.

Говоря о массовых мероприятиях на Новый год, глава республики сообщил, что пока не знает, как и в каком формате его планируется отмечать. Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 38 172 случая заражения коронавирусом, вылечились 33 459 человек, умерли 2794 ковидных больных.