Сочи, Краснодарский край, , 16:32 — REGNUM Российские военные владеют эффективными методами борьбы с беспилотниками и имеют такой опыт, заявил 2 ноября президент России Владимир Путин в ходе совещания по оборонной тематике.

Камера беспилотника

«Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно», — сказал глава российского государства.

«Мы очень хорошо знаем, как она себя зарекомендовала в вооруженных конфликтах последних лет, насколько эффективна и насколько может быть опасна для нас», — сказал Путин о беспилотной авиации, с которой российские военные уже сталкивались в Сирии.

При этом президент России отметил, что необходимо развивать эти системы вооружения для своих Вооруженных сил.

«Нужно и дальше над ними работать, работать также напряженно, как это было в последнее время. Имею в виду и применение в том числе искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства рассказал, что ВС России располагают более чем двумя тысячами беспилотников различных типов.

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