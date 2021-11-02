Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер кинокомикса «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли. Его опубликовали 2 ноября на YouTube-канале компании Sony Pictures.

Скриншот с YouTube Морбиус

В трейлере показаны новые кадры из картины о докторе, который получают сверхспособности и неутолимую жажду крови. Помимо этого, в ролике есть отсылки к фильмам «Веном» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Премьера «Морбиуса» в России запланирована на 20 января 2021 года. Режиссёром проекта выступил Даниэль Эспиноса.