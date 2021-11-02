Тегеран, 2 ноября, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Для того чтобы вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе президент США Джо Байден должен убедить мировое сообщество, что его подпись под соглашением чего-то стоит. Об этом, отвечая на заявление американского сенатора-республиканца Теда Круза о том, что если какая-либо сделка с Ираном не будет ратифицирована Сенатом США в качестве соглашения, то любой будущий президент-республиканец её аннулирует, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Commons.wikimedia.org Иран и США

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«На Байдене лежит обязанность убедить международное сообщество, включая всех участников СВПД, в том, что его подпись чего-то стоит», — подчеркнул дипломат в микроблоге в Twitter.

Для того, чтобы быть уверенным, что следующий глава Белого дома не выйдет из соглашения, нужны «объективные гарантии», указал Хатибзаде.

«Никто не согласится на что-либо меньшее», — добавил он.

Он также сообщил, что Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД. Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц.

«Цель переговоров — не разговор ради разговора, а достижение ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов», — отметил дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент США Джо Байден заявил о планах по возобновлению переговоров по ядерной сделке с Ираном. Напомним, ядерное соглашение между Ираном и странами СБ ООН, а также Германией был подписан в 2015 году. Однако соглашение было расторгнуто администрацией бывшего президента США Дональда Трампа.