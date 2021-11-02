Ульяновск, 2 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Ульяновскую область поступил очередной крупный транш вакцины от COVID-19. Получено порядка 7,2 тыс. доз, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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По данным министерства здравоохранения, антиковидная вакцина поступает «без перебоев». В Ульяновскую область передано ещё 7,2 тыс. доз препарата «Спутник V».

Всего с начала прививочной кампании получено 495,5 тыс. доз вакцины. По последним данным (на 2 ноября), укол против COVID-19 сделали 450 479 жителей, в том числе двумя компонентами — 326 513.

В регионе заявляют, что за последний месяц темпы вакцинации выросли в четыре раза, до 5 тыс. человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 858 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 586 человек, умерли 3068 человек.