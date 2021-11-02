Мадрид, 2 ноября, 2021, 15:30 — ИА Регнум. В правительстве Испании опасаются, что, запасов сырья, накопленного Мадридом, хватит не более чем 40 дней использования промышленностью и населением. Об этом сообщила министр окружающей среды и демографии королевства Тереза Рибера на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом, в сообщении министра указано, что, несмотря на закрытие трубопровода из-за алжирско-марокканского дипломатического конфликта, ее страна по-прежнему получает газ напрямую из Алжира по второму трубопроводу, идущему по Средиземному морю в Альмерию на юго-востоке Испании.

Также Рибера напомнила, что Мадрид получил заверение от властей Алжира о готовности доставлять большие объемы сжиженного природного газа в Испанию танкерами. Тем не менее, правительство королевства все равно опасается вероятной нехватки топлива.

Министр добавила, что правительство продолжает вести переговоры с Алжиром и Марокко о восстановлении газопровода Магриб — Европа.